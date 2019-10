Accueil | Vocabulaires

Souvent qualifiées de prometteuses, voire d’incontournables, les chaînes de blocs suscitent l’intérêt sur toutes les tribunes. Cette nouvelle technologie, sur laquelle reposent les cryptomonnaies, a le potentiel de révolutionner les façons de réaliser les échanges commerciaux, de sécuriser les données et de partager l’information.

L’émergence d’un champ de connaissances entraîne invariablement l’apparition de plusieurs nouveaux concepts et, par conséquent, la création de nombreux termes pour les désigner. Le domaine des chaînes de blocs et des cryptomonnaies ne fait pas exception et a engendré une pléthore de nouveaux termes (minage, parachutage, bloc d’origine, registre distribué), souvent imagés, pour illustrer de manière concrète des concepts plutôt intangibles.

Conscient du caractère novateur que revêt ce sujet, l’Office québécois de la langue française vous propose, avec la collaboration de l’Autorité des marchés financiers, de l’École de technologie supérieure ainsi que de l’Académie Bitcoin, un vocabulaire portant sur près d’une centaine de concepts, consacré à la terminologie des chaînes de blocs et de la cryptomonnaie. Un outil qui permettra à tous et toutes de discuter en français de l’émergence de cette technologie dans nos sociétés!

